Українські біженці можуть отримати до 9000 грн допомоги: про що мова

Через війну чимало українців були вимушені виїхати за кордон. Постраждалі через військові дії можуть отримати грошові виплати.

Зокрема, у Німеччині українські біженці можуть отримати 225 євро або майже 9000 гривень. Про це повідомляє biz.today.ua.

Йдеться про виплати за назвою Bürgergelds (гроші для громадян), які надають центри зайнятості Jobcenter. Це своєрідна допомога з безробіття.

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З 2023 року в країні змінили принцип надання допомоги. Замість оперативного працевлаштування у Німеччині запровадили якісне навчання.

З 1 липня 2023 року центри зайнятості пропонуватимуть українським біженцям підвищення кваліфікації з додатковими виплатами 150 євро (5954,61 гривні).

Одержувачі Bürgergelds можуть здобути подальшу професійну освіту. Воно фінансуватиметься державою за програмою “Участь на ринку праці".

Якщо біженець з України захоче брати участь у програмах підтримки у пошуку роботи з довгостроковою перспективою, він отримає ще 75 євро на місяць. Таким чином, загальна сума виплат становитиме 225 євро, або 8931,91 гривні.

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