Украинские беженцы могут получить до 9000 грн помощи: о чем речь

Из-за войны многие украинцы были вынуждены уехать за границу. Пострадавшие из-за военных действий могут получить денежные выплаты.

В Германии украинские беженцы могут получить 225 евро или почти 9000 гривен. Об этом сообщает biz.today.ua.

Речь идет о выплатах под названием Bürgergelds (деньги для граждан), предоставляемых центрами занятости Jobcenter. Это своеобразная помощь по безработице.

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С 2023 г. в стране изменили принцип оказания помощи. Вместо оперативного трудоустройства в Германии ввели качественное обучение.

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С 1 июля 2023 года центры занятости будут предлагать украинским беженцам повышение квалификации с дополнительными выплатами 150 евро (5954,61 гривны).

Получатели Bürgergelds могут получить дальнейшее профессиональное образование. Оно будет финансироваться государством по программе "Участие на рынке труда".

Если беженец из Украины захочет участвовать в программах поддержки поиска работы с долгосрочной перспективой, он получит еще 75 евро в месяц. Таким образом, общая сумма выплат составит 225 евро или 8931,91 гривны.

Предлагаем также узнать как получить деньги от организации Красного Креста.

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