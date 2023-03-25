Украинцы могут получить 16 тысяч гривен от Красного Креста: как подать заявку

В Украине ветераны войны могут получить денежную помощь от Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Общества Красного Креста Украины. Общая сумма выплат на одного человека составляет 16 тысяч гривен.

Об этом сообщает платформа "е-Ветеран". Отмечается, что в случае одобрения заявки выплаты по 4 тысяч гривен будут поступать на банковский счет заявителя ежемесячно в течение 4-х мес. независимо от получения заявителем других видов пособия.

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"Можно получить помощь, если имеете удостоверение личности с инвалидностью в результате войны (I или II группы) и информация о Вас значится в Едином государственном реестре ветеранов войны Министерства по делам ветеранов Украины", – говорится в сообщении.

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Для заполнения заявления нужно обязательно иметь:

электронная подпись, основанная на квалифицированном сертификате электронной подписи;

международный номер банковского счета (IBAN);

контактный номер телефона (мобильный номер).

Как подать заявление?

Авторизируйтесь в кабинете на eveteran.gov.ua с помощью электронной подписи.

Заполните онлайн-форму для получения поддержки.

Важный момент: помощь в размере 16 тысяч гривен могут получить совершеннолетние украинцы, которым в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предоставлен статус лица с инвалидностью в результате войны I или II группы, и сведения о которых внесены в Единый государственный реестра ветеранов войны.

Предлагаем ознакомиться с деталями, как ветераны войны в Украине могут подать заявку на денежную помощь.

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