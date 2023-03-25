Українські бійці провели вдалу атаку на стрілецький підрозділ росіян на Луганщині (відео)

На східному фронті українським бійцям вдалося вистежити ворожі позиції та ліквідувати їх. Це сталося на території фермерського господарства, що розташоване на Луганщині

Як повідомили у Державній прикордонній службі, по ворожих позиціях відпрацювали мінометники та аеророзвідка прикордонників – "вибуховий тандем для загарбників". Зазначається, що було знищено вантажний автомобіль та щонайменше четверо окупантів.

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"Підрозділи Держприкордонслужби, у складі Сил оборони України, виявляють та знищують місця дислокації російсько-окупаційних військ. Злагодженими діями аеророзвідки та мінометного розрахунку Луганського прикордонного загону ліквідовано групу піхоти противника. Оператори БПЛА виявили місце зосередження живої сили стрілецького підрозділу ворога", – йдеться у повідомленні.

У ДПСУ кажуть, що прикордонники-мінометники здійснили вогневий наліт на окупантів, що облаштувались на території фермерського господарства.

Нагадаємо, раніше спецпризначенці СБУ за одну ніч "мінуснули" десять російських танків та один бронетранспортер.

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