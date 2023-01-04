Українські пенсіонери зможуть отримати 16 тисяч гривень допомоги: що відомо

В Україні у 2023 році запустять проєкт з фінансової підтримки пенсіонерів. Громадяни зможуть отримати 16 тисяч гривень.

Йдеться про допомогу ветеранам, які мають інвалідність І-ІІ групи. Кошти виділиться Спільнота Червоного Хреста, пише "На пенсії".

Зазначається, що проєкт буде реалізовано спільно з Міністерством ветеранів.

Зокрема, ветерани, яким надали статус особи з інвалідністю внаслідок війни І чи ІІ групи, та відомості про які внесено до Єдиного державного реєстру ветеранів війни, зможуть отримувати грошову допомогу у розмірі 4000 гривень на місяць. Програма триватиме протягом чотирьох місяців, тобто загалом – 16 тисяч гривень.

Заяву можна буде подати в електронній формі. Уточнюється, що зараз проєкт перебуває на стадії технічного доопрацювання.

Нагадаємо, що українські пенсіонери у 2023 році отримуватимуть ті ж самі гроші, що й зараз. Розмір мінімальної пенсії складе 2093 грн. Згідно з державним бюджетом, не передбачено зростання прожиткового мінімуму, тож пенсійні виплати теж не змінюватимуться.

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