Українські пенсіонери за межею бідності: яка насправді повинна бути мінімальна пенсія

Згідно з останніми даними Мінсоцу, реальна вартість життя для пенсіонерів в Україні у червні оцінюється в 6016,14 грн. Водночас встановлений прожитковий мінімум та мінімальний розмір пенсії становить лише 2361 грн. Це означає, що фактичний рівень необхідних коштів для існування майже у 2,54 раза перевищує офіційно визначену мінімальну пенсію.

Тому пенсіонери, чий дохід не перевищує 6016,14 грн, вважаються особами, що живуть за порогом бідності. Дані про розмір фактичного прожиткового мінімуму підрахувало Міністерство фінансів. Про це пише OBOZ.UA.

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Варто відзначити, що в Україні з 10,2 мільйона пенсіонерів, 6,33 мільйона отримують пенсію менше ніж 5 тисяч грн. Тим часом лише 3,9 мільйона пенсіонерів мають пенсію понад 5 тисяч гривень. Таким чином, близько 61,7% пенсіонерів отримують суму, яка значно нижча за встановлений прожитковий мінімум.

Для працездатного населення, з урахуванням обов’язкових платежів, прожитковий мінімум становить 9170,4 грн. Водночас мінімальна заробітна плата в розмірі 8000 грн не забезпечує можливість оплатити навіть базовий набір товарів та послуг. Прожитковий мінімум для дітей до 6 років складає 6341,21 грн, а для дітей старше 6 років – 7925,62 грн.

Таким чином, сім’я з двох дорослих та двох дітей, одна з яких молодша за 6 років, а інша старша, повинна мати дохід не менше 32 607,63 грн для задоволення базових потреб без урахування витрат на житло. Якщо дохід сім’ї нижчий за цю суму, вона вважається такою, що живе за межею бідності.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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