Українські штурмовики відбили атаку окупантів під Бахмутом (відео)

Українські військові продовжують тримати героїчну оборону Бахмуту на Донеччині. Зокрема, в найгарячішій ділянці фронту перебувають бійці 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади.

Напередодні українським захисникам вдалося відбити атаку окупантів під Бахмутом. Про це повідомили у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

"Бійці 2-го штурмбату відбивають атаку противника під Бахмутом. Декілька хвилин живого бою у відео від першої особи", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити як українські військові виїжджають на позицію. На наступних кадрах показано завдання вогневого ураження по противнику.

Кількість ліквідованих окупантів у результаті відбиття атаки не вказана. Точний час та місце бою не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше українські військові під Бахмутом знищили ворожий склад з БК. Окрім цього бійцям вдалося також ліквідувати військову техніку окупантів

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