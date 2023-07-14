Українські штурмовики вибили окупантів з лісосмуги під Бахмутом (відео бою)

Українські штурмові групи продовжують відтісняти ворога на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться на одному з найгарячіших напрямків – Бахмутському.

Штурмовики з третьої бригади атакували російські позиції на південному фланзі Бахмута. Про це повідомили у пресцентрі бригади у Telegram.

"На характері та витримці влітаємо на штурм ворожих позицій. Окупанти прострілювали "зеленку", але завдяки злагодженій роботі штурмових груп – були вибиті з лісосмуги", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як українські військові завдали удару по російських окупантах у лісосмузі. Втрати ворога не вказані.

Точний час та місце звільнення позицій від окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше бійці 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою аеророзвідників накрили позиції росіян на Сватівському напрямку.

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