Українські снайпери 'Опер' та 'Кузя' розповіли, як 'полюють' на окупантів на полі бою (відео)

Прикордонники з позивними "Опер" та "Кузя" воюють на фронті проти окупантів. Вони працюють снайперами.

Про роботу снайперської пари повідомили у Державній прикордонній службі та показали відео роботи їхніх "підопічних". Снайпери 79 прикордонного загону розповіли, як допомогають один одному знищувати ворога.

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"Під час ведення бойових дій снайперів найчастіше використовують в складі снайперських пар. Це дозволяє ефективно знаходити та знищувати цілі, розподіляти навантаження та забезпечувати взаємну безпеку", – йдеться у повідомленні ДПСУ.

У відомстві пояснили, що зазвичай, перший номер снайперської пари озброєний потужною гвинтівкою, а другий легкою самозарядною гвинтівкою – бо саме він відповідає за ближні вогневі цілі, які можуть з’являтись під час пересування до основного місця проведення операції

"Опер" та "Кузя" розповіли: "Ми працюємо, як снайперська пара. Кузя – перший номер, Опер – другий номер".

"Опер" каже: "Моя задача, коригувати задачі мого першого номера. Його вогонь. Слідкую за напрямком вітру, за його силою, щоб вводити поправки".

"Кузя" додав: "Зараз ми працюємо зі снайперською гвинтівкою американського виробництва Desert Tech HTI калібру 50 BMG. Ця гвинтівка дозволяє вразити ціль до 3 кілометрів по легкоброньованій техніці, такій як "Тигр", БМП, БТР. Це зараз дуже актуально на нашому напрямку, на якому ми ведемо бойові дії".

"Опер" пояснив, що працює зі снайперською гвинтівкою Драгунова. "Гарна машинка, дозволяє працювати на середніх дистанціях. З нею комфортно", – додав він.

Нагадаємо, снайпер ЗСУ за 5 хвилин знищив п'ятьох російських бойовиків.

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