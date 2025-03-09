Українські водії можуть бути оштрафовані за чужі порушення: що треба знати
Колишні власники автомобілів часто отримують штрафи за порушення, скоєні новими власниками, через те, що автомобіль не був переоформлений в реєстрах МВС. Юристи пояснюють, що штрафи, зафіксовані камерами, надсилаються на адресу особи, яка вказана в реєстрах як власник транспортного засобу.
Якщо машина була продана за генеральною довіреністю, але переоформлення не було зроблено, штрафи можуть залишитися за попереднім власником. Про це пише ТСН.
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Як вирішити проблему:
- Зв'язатися з новим власником. Поясніть ситуацію і запропонуйте йому звернутися до поліції для підтвердження порушення, подачі заяви і сплати штрафу.
- Оформити нового власника. Новий власник може зареєструвати себе через електронний кабінет водія або у сервісному центрі МВС, що переведе відповідальність на нього.
- Скасувати довіреність. Якщо новий власник не співпрацює, відкличте довіреність через нотаріуса, щоб припинити його право користуватися автомобілем.
- Правильне оформлення угоди. Для уникнення таких ситуацій у майбутньому, оформляйте угоди через сервісні центри МВС.
Продаж автомобіля за дорученням може бути зручним, але має свої ризики. Найбезпечніший варіант – повне переоформлення автомобіля через МВС, що дозволить уникнути штрафів і неприємних ситуацій.
Нагадаємо, водіїв в Україні можуть оштрафувати, навіть якщо вони не порушували ПДР.
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