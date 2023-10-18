Українські військові ефектно знищили два 'Гради' окупантів одним ударом з HIMARS (відео)

Українські військові продовжують знищувати техніку російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, окупантів нищать 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.

Український екіпаж установки "HIMARS" однією ракетою знищив дві ворожі РСЗВ БМ-21 "Град". Відео знищення "Градів" опублікували у соцмережах.

"Епічне знищення однією ракетою HIMARS одразу двох пускових установок до РСЗВ БМ-21 "Град" разом із артилерійським складом противника та обслуговуючим персоналом. "Геніально" розмістивши техніку, "друга армія світу" суттєво заощадила боєприпаси для ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

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На записі видно, що окупанти припаркували дві пускові установки поряд з польовим складом боєприпасів. Точний час та місце знищення ворога не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше стало відомо про потужний удар по російській секретній базі в Криму. Поблизу Джанкоя ракета влучила по секретній базі спецназу російського ГРУ. Унаслідок удару загинуло 26 окупантів, поранення отримали до 20 російських бойовиків.

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