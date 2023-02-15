Українські військові з танка знищили групу окупантів на Запорізькому напрямку (відео)

Українські військові з танку знищили ворогів на Запорізькому напрямку. Окупанти намагалися перерізати Маріупольську трасу на Оріхів.

Бійці 65-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України ліквідували противника. Відео оприлюднили на Telegram-каналі моніторингової ініціативи DeepState.

"Хлопці з 65-ї ОМБр поділилися кадрами роботи танчика по російському авангарду, що хотів вийти до Маріупольської траси", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити групу російських військових, по яких українські захисники ведуть вогонь з танку. Точна кількість ліквідованих окупантів не повідомляється.

На кадрах також вказана локація. Бій відбувся неподалік траси у районі Новоданилівки Пологівського району Запорізької області, приблизно у 10 км на південь від Оріхова.

Нагадаємо, раніше оператори дронів поблизу Вугледара зняли на відео знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

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