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Війна в Україні

Українські військові показали ефектне знищення окупантів на Бахмутському напрямку (відео)

Максим Карпенко

Українські військові показали ефектне знищення окупантів на Бахмутському напрямку (відео)

Українські військові сьогодні, 30 січня, знищили окупантів на Бахмутському напрямку. Ліквідацію провели бійці 93-ї ОМБр Холодний яр.

Знищення ворога відбувалося вночі. Про це повідомили на Telegram-каналі заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.

"93 завжди вас бачить" – робота ОМБр Холодний яр на Бахмутському напрямку. Окупантам не сховатись від очей та ударів українського війська навіть вночі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові зараз мають багато "нічної роботи", а також вказують, що це найважчий час.

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"Більша частина штурмів наших позицій, припадає саме на темну частину доби. Щоб не допускати проривів ділянки треба постійно бути в повітрі, виявляти і знищувати ворога ще в зоні накопичення", – вказав піхотинець на позивний "Стус".

Боєць уточнив, що робота зараз ускладнена багатьма факторами, зокрема погодними умовами і місцевістю, але виходу немає.

"Росіяни збавляють темп тільки там, де їх постійно накривають. Успішна оборона бригади складається з щоденної важкої роботи всіх бійців, ніяк інакше", – додав він.

Точний час та місце ліквідації ворогів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка показала знищення ворога на Бахмутському напрямку з РСЗВ.

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Війна в Україні