Українські військові показали ефектне знищення окупантів на Бахмутському напрямку (відео)

Українські військові сьогодні, 30 січня, знищили окупантів на Бахмутському напрямку. Ліквідацію провели бійці 93-ї ОМБр Холодний яр.

Знищення ворога відбувалося вночі. Про це повідомили на Telegram-каналі заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.

"93 завжди вас бачить" – робота ОМБр Холодний яр на Бахмутському напрямку. Окупантам не сховатись від очей та ударів українського війська навіть вночі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові зараз мають багато "нічної роботи", а також вказують, що це найважчий час.

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"Більша частина штурмів наших позицій, припадає саме на темну частину доби. Щоб не допускати проривів ділянки треба постійно бути в повітрі, виявляти і знищувати ворога ще в зоні накопичення", – вказав піхотинець на позивний "Стус".

Боєць уточнив, що робота зараз ускладнена багатьма факторами, зокрема погодними умовами і місцевістю, але виходу немає.

"Росіяни збавляють темп тільки там, де їх постійно накривають. Успішна оборона бригади складається з щоденної важкої роботи всіх бійців, ніяк інакше", – додав він.

Точний час та місце ліквідації ворогів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка показала знищення ворога на Бахмутському напрямку з РСЗВ.

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