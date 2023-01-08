Українські військові показали, як штурмували позиції окупантів біля Бахмута (відео)

Українські військові з 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України розповіли, як відбили позицію російських окупантів. Ліквідація ворога відбувалася поблизу Бахмута на Донеччині.

Позиція росіян тепер зайнята українськими воїнами. Відео опублікували на каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

"Надійшла команда піти на штурм ворожих позицій. Ми трьома групами по десять осіб вийшли на рубежі і почали працювати. Дійшли до першого окопу і почали працювати гранатами... Допомагала наша артилерія... Ми здобули перемогу, зайняли їхні позиції", – розповів один з військових.

Зазначається, що штурм позиції росіян відбувався вдень, що ускладнювало завдання. Зокрема, аеророзвідкою окупанти отримали інформацію про просування українських військових та почали застосовувати артилерію.

Втім, українським воїнам вдалося ліквідувати ворога та захопити позицію.

Нагадаємо, українські прикордонники захопили опорний пункт росіян під Бахмутом. Вночі окупанти намагалися повернути позицію, однак наступ відбили.

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