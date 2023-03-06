Українські військові показали знищення піхоти окупантів з дронів (відео)

Українські військові показали знищення ворожої піхоти. Для цього по позиціях окупантів наші захисники завдали ударів з дронів.

Ліквідацією російських військових займалися бійці 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс". Відео опублікували на каналі Сухопутних військ у Telegram.

"Підрозділи бригади відпрацьовують дронами по позиціях противника", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як наші військові використовують дрони для скидання гранат на позиції ворога. Піхота та боєкомплект російських підрозділів успішно знищений.

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"Ось навіщо нам потрібні пташки.Більше пташок, у ворога менше бажання наступати… Підрозділи бригади відпрацьовують дронами по позиціях противника", – додали бійці бригади.

Точний час та місце ліквідації окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше українські військові показали, як відбили ворожий штурм в районі Авдіївки на Донеччині. Ворог намагався атакувати танком та піхотою.

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