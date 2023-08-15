Українські військові знищили російський склад боєприпасів під Бахмутом (відео)

Українські військові продовжують знищувати склади з боєприпасами окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, ліквідація снарядів відбулася на Донеччині, на Бахмутському напрямку.

Там оператор Армії дронів з підрозділу CODE 9.2 знищив склад БК росіян. Про це повідомив у телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Яскравий вибух – результат роботи підрозділу CODE 9.2 звичайним Мавіком. Воїни відстежили розташування складу, а потім уразили об’єкт точним пострілом", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Українські добровольці ефектно знищили гаубицю окупантів "Мста-Б" (відео)

На відео можна побачити, як вибухають снаряди окупантів внаслідок точного удару оператора.

Точний час та місце знищення складу боєприпасів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, бійці 23-ї ОБр ОГП "Хортиця" знищили спостережний пункт росіян на території Запорізької області.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!