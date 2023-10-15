Українські військові знищили російську гармату, розроблену ще за часів Сталіна (ефектне відео)

Під час аеророзвідки на Куп'янському напрямку прикордонники виявили радянський зенітно-артилерійський комплекс С-60, який був оснащений раритетною гарматою АЗП-57 калібру 57 мм, розробленою ще у середині 1940-х років.

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Цю рідкісну гармату, яка була використана останнім разом радянськими військами під час Афганської війни, знищив дрон-камікадзе "Сталевого Кордону". Відеоролик опублікували в офіційному Telegram-каналі Держприкордонслужби України.

Важливо зазначити, що гармати АЗП-57 стали морально застарілими після розпаду Радянського Союзу, і більшість пострадянських країн, включаючи Україну, вирішили вилучити С-60 з озброєння.

Востаннє ці гармати використовували радянські війська в період Афганської війни.

Раніше стало відомо про потужний удар по російській секретній базі в Криму. Поблизу Джанкоя ракета влучила по секретній базі спецназу російського ГРУ. Унаслідок удару загинуло 26 окупантів, поранення отримали до 20 російських бойовиків.

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