Українські військові взяли у полон групу окупантів-морпіхів під Вугледаром (відео)

Військовослужбовці Збройних сил України під Вугледаром Волноваського району Донецької області взяли в полон групу окупантів. Ними виявилися морські піхотинці.

Про це 9 лютого повідомив воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко. Відповідне відео він опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Під Вугледаром українські бійці взяли в полон групу російських морпехів", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як полонених росіян по черзі запитують дату народження, прізвище та ім'я, а також назву підрозділу, до якого вони належать.

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На кадрах показані четверо окупантів, однак точна кількість полонених та обставини захоплення ворогів у полон не повідомляються.

Також не вказано час та точну локацію захоплення окупантів у полон, з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше оператори дронів поблизу Вугледара зняли на відео знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

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