Украинские военные взяли в плен группу оккупантов-морпехов под Угледаром (видео)

Военнослужащие Вооруженных сил Украины под Угледаром Волновахского района Донецкой области взяли в плен группу оккупантов. Ими оказались морские пехотинцы.

Об этом 9 февраля сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Под Угледаром украинские бойцы взяли в плен группу российских морпехов", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как пленных россиян по очереди спрашивают дату рождения, фамилию и имя, а также название подразделения, к которому они принадлежат.

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Видео дня

На кадрах показаны четыре оккупанта, однако точное количество пленных и обстоятельства захвата врагов в плен не сообщаются.

Также не указано время и точная локация захвата оккупантов в плен, из соображений безопасности.

Напомним, ранее операторы дронов вблизи Угледара сняли на видео уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и российский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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