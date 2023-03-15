Українські військові захопили траншеї окупантів під Бахмутом та відтіснили 'вагнерівців' (відео бою)

Українські військові під Бахмутом вибили "вагнерівців" з окопів. Це вдалося зробити бійцям 3-го батальйону 92-ї окремої механізованої бригади у близькому бою.

Згодом окупанти попросили припинення вогню, що забрати тіла загиблих. Бій, знятий за допомогою дрону, опублікували бійці спецпідрозділу Нацгвардії "Омега".

Зазначається, що українські захисники на деяких напрямках відтісняють російських окупантів від Бахмута.

"На цьому відео 3-й бат 92-ої бригади веде бій в "вагнерівських" траншеях. Спойлер. Наші їх захопили. Але деякі деталі бою чітко показують, що "вагнерівські" командири – безпринципні виродки, які не дотримуються слова і не рахуються з власними людьми", – йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що українські захисники підійшли до позицій "вагнерівців" з трьох сторін і відкрили вогонь по найманцях. Коли один з поранених загарбників відповз до свого командира, той пристрелив окупанта.

"Коли стало зрозуміло, що "вагнерівці" не утримають цю позицію, вони запросили "припинення вогню", щоб забрати перед відступом своїх загиблих та поранених. Українці дозволили це зробити. На відео помітно, як два командири ведуть переговори. Але окупант не дотримався свого слова. При відході кинув гранату в українців. Шляхетність – це не про російських ординців. 3-й батальйон 92-ї бригади обіцяє окупантам в майбутньому враховувати особливості ординської психології", – додали в "Омезі".

Нагадаємо, дещо раніше у мережі показали, як українські артилеристи відпрацювали по бліндажах окупантів під Бахмутом.

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