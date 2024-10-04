Українські воїни на території рф вполювали 'жирну ціль': знищено РЛС 96Л6 (відео)

Український безпілотник-камікадзе успішно вразив російську радіолокаційну станцію, що входить до складу комплексу протиповітряної оборони С-400, розташованого у Бєлгородській області.

Відео атаки опублікував фонд допомоги армії "Повернись живим", зазначивши, що операцію провели бійці підрозділу Flight Club 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка. Оператори безпілотника виявили радіолокаційну станцію 96Л6, яка супроводжувала російський зенітний ракетний комплекс С-400.

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Російський радар було помічено поблизу невеликої лісосмуги між полями. Точний час виявлення не повідомляється, але після фіксації координат на об'єкт був націлений український дрон-камікадзе.

Завдяки удару дрона літакового типу, радіолокаційну станцію було виведено з ладу, що тимчасово "осліпило" систему протиповітряної оборони ворога в цьому районі.

Для виявлення та наведення дрона було використано розвідувальний безпілотник Shark українського виробництва.

Знищення РЛС на Бєлгородщині. Джерело: Скриншот з відео Знищення РЛС на Бєлгородщині. Джерело: Скриншот з відео

"Оператори підрозділу Flight Club 92nd 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка вистежили на Бєлгородщині РЛС 96Л6, яка супроводжувала С-400 окупантів. Ударом дрона-камікадзе станцію вивели з ладу, "осліпивши" ППО ворога", – йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, що нещодавно українські сили оборони були змушені залишити Вугледар через загрозу оточення. російські окупанти зосередили значні сили для прориву української оборони, що створило критичну ситуацію для наших захисників.

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