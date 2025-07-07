Українських пенсіонерів звільнили від важливого податку: за що не доведеться платити у липні

Українці, які перебувають на пенсії, користуються рядом пільг. Однією з таких переваг є звільнення від сплати важливого податку.

Так, пенсіонери мають право не сплачувати податок на землю. Про це пише "24 Канал" з посиланням на ДПС.

Важливо зазначити, що звільнення від земельного податку можливе лише за умови, що ділянка відповідає встановленим лімітам:

до 0,01 гектара – для будівництва індивідуальних гаражів;

до 0,12 гектара – для садівництва;

до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства;

до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва.

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Залежно від типу населеного пункту, встановлені такі ліміти для земельних ділянок, призначених для будівництва та обслуговування житлових будинків:

до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлових будинків і господарських споруд у селах;

до 0,15 гектара – для цих же цілей у селищах міського типу;

до 0,10 гектара – для таких ділянок у містах.

Якими пільгами можуть користуватися пенсіонери

Пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд в окремих видах міського транспорту. Однак ця пільга не стосується таксі.

Пенсіонери також мають можливість отримувати юридичні послуги безкоштовно або за значно зниженою ціною. Наприклад, вони можуть скористатися професійною консультацією. До того ж доступні й інші подібні послуги:

захист прав особи;

захист інтересів особи;

представлення інтересів особи.

Нагадаємо, раніше було названо повний перелік пільг для громадян, яким виповниться 60 років у 2025.

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