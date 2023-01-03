Український боксер Ломаченко опинився у списку держзрадників

Найтитулованіший український боксер Василь Ломаченко, який нещодавно пік проскури у Києво-Печерській Лаврі та прислуговував митрополиту Луці, проти якого РНБО ввела санкції, потрапив у Реєстр державних зрадників, створений Рухом "Чесно".

В організації повідомили, що Ломаченко потрапив до цього реєстру після публікації в Instagram проповіді архієрея УПЦ Московського патріархату, митрополита Лонгіна. У цій проповіді церковнослужитель заявив, що "українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви господньої та проти українського народу".

У "Чесно" зауважили, що Ломаченко публікує слова священника, який повторює "наратив російської пропаганди щодо низки обшуків СБУ у приміщеннях московського патріархату".

Лідерка руху "Чесно" Віта Думанська зауважила, що публічність вимагає від українських знаменитостей дотримуватися певних зобов'язань перед народом, оскільки їхні дії чи слова "впливають на думку молодого покоління".

"Важко повірити, що зірки нашого спорту самостійно не в змозі визначити, хто з ким воює вже майже 9 років, хто почав війну, хто є державою-терористом. Це вже позиція людини. Поширення фейків російської пропаганди завдає шкоди нашій країні не менше, ніж ракети й шахеди", — додала вона.

У Реєстрі держзрадників наразі значаться 1038 осіб. У ньому є прізвища політиків, медійників, правоохоронців, спортсменів тощо. Нещодавно там опинився колишній футболіст та тренер Анатолій Тимощук. Його внесли у реєстр за "замовчування факту агресії рф проти України", "проживання в росії під час війни" та "співпрацю з російськими медіа".

Раніше, Василь Ломаченко опублікував фото, де прислуговує митрополиту Луці, проти якого РНБО ввела санкції. Також боксер хизувався прислужництвом церкві московського патріархату.

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