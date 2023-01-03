Украинский боксер Ломаченко оказался в списке госпредателей

Самый титулованный украинский боксер Василий Ломаченко, недавно пик проскуры в Киево-Печерской Лавре и прислуживавший митрополиту Луке, против которого СНБО ввел санкции, попал в Реестр государственных изменников, созданный Движением "Честно".

В организации сообщили, что Ломаченко попал в этот реестр после публикации в Instagram проповеди архиерея УПЦ Московского патриархата, митрополита Лонгина. В этой проповеди церковнослужитель заявил, что "украинское государство начало войну против Бога, против церкви Господней и против украинского народа".

В "Честно" отметили, что Ломаченко публикует слова священника, который повторяет "нарратив российской пропаганды по ряду обысков СБУ в помещениях московского патриархата".

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Лидер движения "Честно" Вита Думанская отметила, что публичность требует от украинских знаменитостей придерживаться определенных обязательств перед народом, поскольку их действия или слова "влияют на мнение молодого поколения".

"Трудно поверить, что звезды нашего спорта самостоятельно не в состоянии определить, кто с кем воюет уже почти 9 лет, кто начал войну, кто является государством-террористом. Это уже позиция человека. Распространение фейков российской пропаганды наносит вред нашей стране не меньше, чем ракеты и шахеды", — добавила она.

В Реестре госпредателей числятся 1038 человек. В нем есть фамилии политиков, медийщиков, правоохранителей, спортсменов и т.д. Недавно там оказался бывший футболист и тренер Анатолий Тимощук. Его внесли в реестр за "умолчание факта агрессии России против Украины", "проживание в России во время войны" и "сотрудничество с российскими медиа".

Ранее Василий Ломаченко опубликовал фото, где прислуживает митрополиту Луке, против которого СНБО ввел санкции. Также боксер кичился прислужничеством церкви московского патриархата.

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