Український дрон 'вилікував' лежачого окупанта: встав на ноги та побіг швидше за інших (відео)

На одному з напрямків фронту аеробомбери Сил оборони України зафіксували "дивне зцілення" одного з російських солдатів, якого побратими несли на ношах. Лежачий солдат російської армії знову почав ходити, навіть більше – він почав бігати.

Відео опублікував військовослужбовець Станіслав Бунятов з позивним "Осман". "Вилікувався", – коротко прокоментував він ці кадри.

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На відео можна побачити, що після того, як біля евакуаційної групи піших окупантів впав боєприпас та розірвався, поранений схопився на ноги та побіг, випереджаючи навіть тих, хто його ніс на ношах.

Ліворуч - окупант на ношах, праворуч - біжить попереду всіх. Джерело: Скриншот з відео Ліворуч - окупант на ношах, праворуч - біжить попереду всіх. Джерело: Скриншот з відео

Підписники Бунятова у коментарях під відео пожартували:

Український безпілотник магічно зцілив пораненого

ЗСУ зцілює

Попереду всіх побіг

Оце так зцілення

ЗСУ – це копія Ісуса

Згадав що праску не виключив

Битий не битого везе

Дрон всемогутній

Ось що дрон животворящій робить

Влк вийшло на новий рівень

ЗСУ вже на Луні працює! Місяць наш

Задіяна схема резервного живлення

Нагадаємо, днями під Вовчанськом прикордонники знищили пункт спостереження російської армії "Муром-М".

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