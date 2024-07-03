Під Вовчанськом прикордонники знищили пункт спостереження окупантів 'Муром-М' (вибухове відео)

Українські прикордонники продовжують знищувати техніку російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, зіткнення відбуваються на Вовчанському напрямку.

Там бійці бригади "Гарт" ліквідували пункт технічного спостереження "Муром-М". Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"На Вовчанському напрямку дроном-камікадзе прикордонники бригади "Гарт" ліквідували пункт технічного спостереження окупантів "Муром-М", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори виявили та скерували дрон на пункт спостереження. На наступних кадрах видно вибух від прицільного влучання.

Точний час та місце знищення пункту технічного спостереження "Муром-М" не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у ніч на 30 червня дрони атакували у Липецьку одне з найбільших підприємств чорної металургії рф.

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