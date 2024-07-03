Под Волчанском пограничники уничтожили пункт наблюдения оккупантов 'Муром-М' (взрывное видео)

Украинские пограничники продолжают уничтожать технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, столкновения происходят на Волчанском направлении.

Там бойцы бригады "Гарт" ликвидировали пункт технического наблюдения "Муром-М". Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"На Волчанском направлении дроном-камикадзе пограничники бригады "Гарт" ликвидировали пункт технического наблюдения оккупантов Муром-М", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы обнаружили и направили дрон на пункт наблюдения. На следующих кадрах виден взрыв от прицельного попадания.

Точное время и место уничтожения пункта технического наблюдения Муром-М не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, в ночь на 30 июня дроны атаковали в Липецке одно из крупнейших предприятий черной металлургии России.

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