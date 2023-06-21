Український снайпер з групи "Привид" ефектно поцілив у окупанта з відстані 380 метрів (відео)

Український снайпер групи «Привид» на Бахмутському напрямку застрелив російського солдата з дистанції 380 метрів

Генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ ЗСУ, опублікував відео, на якому показано, як група снайперів під назвою "Привид" з Оперативно-прикордонного батальйону ліквідує російську живу силу на Бахмутському напрямку з дистанції 380 метрів. Про це повідомив Генерал Сирський у своєму Telegram-каналі.

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"Бахмутський напрямок. Ніч. Працює група снайперів "Привид" ОПБр. Вдала ліквідація російської живої сили з дистанції 380 метрів. Слава нашим воїнам", – підписав відео генерал Сирський.

На Бахмутському напрямку українські військові продовжують просуватись вперед на флангах. Попри спроби ворога зупинити просування українських воїнів за допомогою додаткових резервів, ворожі сили поступово вибиваються з позицій.

Нагадаємо, Залужний показав, як воїни зі 128-ї бригади звільняли П'ятихатки від ворога.

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