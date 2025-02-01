Українським пенсіонерам розповіли, хто може отримати виплати у шестикратному розмірі

Деякі українські пенсіонери мають можливість отримати збільшену виплату. Мова йде про пенсію, розмір якої перевищує поточну у шість разів.

Громадяни літнього віку, які планують виїзд за кордон на постійне проживання, мають право отримати пенсію за шість місяців наперед. Про це пише 24 канал із посиланням на Пенсійний фонд.

Згідно зі статтею 51 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", якщо пенсіонер виїжджає за кордон на постійне проживання, йому виплачують пенсію, призначену в Україні, наперед за шість місяців перед від’їздом.

Виплату призначають з місяця, що слідує за місяцем зняття з обліку, за місцем постійного проживання. Її розмір залежить від величини пенсії.

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Як отримати виплату

Щоб отримати пенсійну виплату у шестикратному розмірі, необхідно подати такі документи:

заяву за встановленою формою;

закордонний паспорт громадянина України з відміткою про виїзд на постійне проживання за кордон;

довідку, що підтверджує зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

Такий вид допомоги перераховується органами ПФУ на поточний рахунок отримувача в уповноваженому банку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи зміняться у 2025 році пенсійні виплати для тих, хто має 30 років трудового стажу.

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