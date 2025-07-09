Українським водіям на замітку: що означає червоний плюс на світлофорі

Водії в Україні вже звикли до спеціальних стрілок на світлофорах. Вони дозволяють виконувати повороти або рухатись у певному напрямку, навіть коли основний сигнал червоний.

Попри те, що таке регулювання є загальновідомим, іноді виникають ситуації, коли водії можуть неправильно трактувати сигнали. Це може статися, наприклад, через зміну дорожньої розмітки чи незвичне розташування світлофорів, що призводить до порушень або небезпечних моментів, пише UAportal з посиланням на сайт Avtomob.

Так, у багатьох європейських країнах можна зустріти нестандартні світлові сигнали, що відрізняються від звичних трьох кольорів. Наприклад, у Франції та Німеччині існує червоний сигнал з символом "грецького хреста", що може здивувати водіїв, звиклих до класичної системи. Хоча ці елементи відповідають правилам дорожнього руху, мандрівникам варто завчасно ознайомитися з місцевими особливостями, аби уникнути плутанини на дорозі.

Цей світловий сигнал призначений для водіїв, які повертають ліворуч. Коли загоряється червоний плюс, це вказує на те, що зустрічна смуга заблокована червоним світлом, і водій може безпечно виконати поворот, не ризикуючи зіткненням.

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Якщо сигнал вимкнений, це означає, що зустрічні автомобілі можуть рухатися. В такому разі водій має бути особливо уважним під час виконання маневру.

У великих містах з високою інтенсивністю руху нові типи світлофорних сигналів сприяють зменшенню заторів, швидшому виконанню поворотів та підвищенню безпеки маневрів. Вони допомагають підтримувати стабільний темп руху транспорту і ефективно регулюють потоки на складних перехрестях.

Що мають знати українські водії

Незвичний для багатьох червоний плюс може викликати занепокоєння. Однак у країнах, де він використовується, цей сигнал має важливу роль: доповнює звичну систему світлофорів, надаючи водіям точну інформацію в складних ситуаціях. Цей знак не замінює основні сигнали, а навпаки, покращує їх, забезпечуючи безпечне виконання маневрів.

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