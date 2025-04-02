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Українським водіям доведеться повторно складати іспити при заміні водійських прав: кого стосується

Анастасія Крищук

Українським водіям доведеться повторно складати іспити при заміні водійських прав: кого стосується
Як замінити водійські права. Джерело: sd.ua

В Україні водіям, які вперше отримують посвідчення, видається тимчасовий документ строком на два роки. Після закінчення цього періоду його потрібно обміняти на постійне.

Однак не всі мають таку можливість – у певних ситуаціях доведеться повторно складати іспити. Про це розповідає сайт "Твоя Машина".

Так, у Головному сервісному центрі МВС України зазначають, що водіям, які протягом двох років користування тимчасовим посвідченням тричі чи більше порушили ПДР, доведеться повторно складати іспити. У такому випадку вони втрачають можливість автоматичного обміну документа і зобов’язані знову пройти теоретичний та практичний іспити.

Як підготуватися до повторного складання іспитів?

  1. Зареєструватися в системі Е-Запис.
  2. Підготувати необхідні документи:
  • паспорт або ID-картку;
  • ідентифікаційний код;
  • чинне водійське посвідчення;
  • медичну довідку.

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Вартість іспитів:

  • теоретичний – 250 грн;
  • практичний – 420 грн.

Після успішного складання іспитів водієві видається постійне посвідчення з терміном дії 30 років.

Якщо протягом двох років дії тимчасового посвідчення:

  • допущено не більше двох адміністративних порушень ПДР,
  • відсутні кримінальні правопорушення,

то обмін документа відбувається без необхідності повторного складання іспитів.

Як замінити посвідчення водія?

Оформити обмін можливо:

  • у сервісному центрі МВС;
  • онлайн через Електронний кабінет водія;
  • за допомогою мобільного застосунку Дія.

Необхідні документи:

  • паспорт,
  • ідентифікаційний код,
  • чинне водійське посвідчення,
  • медична довідка (не є обов’язковою в період воєнного стану).

Вартість послуги становить близько 572 грн.

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