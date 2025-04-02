Українським водіям доведеться повторно складати іспити при заміні водійських прав: кого стосується

В Україні водіям, які вперше отримують посвідчення, видається тимчасовий документ строком на два роки. Після закінчення цього періоду його потрібно обміняти на постійне.

Однак не всі мають таку можливість – у певних ситуаціях доведеться повторно складати іспити. Про це розповідає сайт "Твоя Машина".

Так, у Головному сервісному центрі МВС України зазначають, що водіям, які протягом двох років користування тимчасовим посвідченням тричі чи більше порушили ПДР, доведеться повторно складати іспити. У такому випадку вони втрачають можливість автоматичного обміну документа і зобов’язані знову пройти теоретичний та практичний іспити.

Як підготуватися до повторного складання іспитів?

Зареєструватися в системі Е-Запис. Підготувати необхідні документи:

паспорт або ID-картку;

ідентифікаційний код;

чинне водійське посвідчення;

медичну довідку.

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Вартість іспитів:

теоретичний – 250 грн;

практичний – 420 грн.

Після успішного складання іспитів водієві видається постійне посвідчення з терміном дії 30 років.

Якщо протягом двох років дії тимчасового посвідчення:

допущено не більше двох адміністративних порушень ПДР,

відсутні кримінальні правопорушення,

то обмін документа відбувається без необхідності повторного складання іспитів.

Як замінити посвідчення водія?

Оформити обмін можливо:

у сервісному центрі МВС;

онлайн через Електронний кабінет водія;

за допомогою мобільного застосунку Дія.

Необхідні документи:

паспорт,

ідентифікаційний код,

чинне водійське посвідчення,

медична довідка (не є обов’язковою в період воєнного стану).

Вартість послуги становить близько 572 грн.

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