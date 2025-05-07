Українцям буде значно складніше отримати водійське посвідчення: які зміни пропонують в МВС

Отримати водійське посвідчення в Україні може стати важче – Міністерство внутрішніх справ пропонує подовжити проміжки між повторними спробами складання практичного іспиту. У разі першої невдачі доведеться чекати 10 днів, після другої – 20, а після третьої й кожної наступної – вже 30 днів.

Про це йдеться в проєкті наказу Міністерства внутрішніх справ, пише OBOZ.UA. Слід підкреслити, що наразі це лише проєкт – остаточного рішення ще не прийнято, адже документ перебуває на стадії громадського обговорення та погодження.

Проєктом документа передбачено збільшення терміну між спробами скласти практичний іспит у разі невдалого результату. Якщо раніше кандидати могли повторити іспит вже за кілька днів, то нові умови значно подовжують період очікування.

Згідно з проєктом, після першої невдалої спроби повторна перевірка навичок можлива лише через 10 днів. У разі другої поразки доведеться чекати 20 днів, а після третього провалу та кожного наступного – вже 30 днів. Всі терміни рахуються з дня, що настає після дати попереднього тестування.

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На думку ініціаторів, запропоновані нововведення мають сприяти підвищенню рівня підготовки кандидатів у водії та зменшенню кількості випадкових спроб скласти іспит "на удачу". Водночас такі зміни ускладнюють і затягують процес отримання посвідчення, особливо для тих, хто не зміг скласти іспит із першого або другого разу.

Як свідчить офіційна статистика МВС, лише 16% претендентів успішно проходять практичний іспит з першої спроби. Саме тому запропоновані заходи мають на меті подолати проблему низького рівня підготовки серед майбутніх водіїв. Окрім цього, зміни покликані розвантажити сервісні центри МВС, які часто працюють із надмірним навантаженням через велику кількість повторних іспитів.

Разом із запропонованими змінами можуть виникнути й нові ускладнення: збільшення інтервалів між спробами скласти іспит потенційно подовжить весь процес навчання. Це, у свою чергу, може спричинити додаткові витрати – як на повторні заняття з інструктором, так і на оновлення чи перереєстрацію необхідних документів.

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