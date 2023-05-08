Українцям будуть повідомляти про право на субсидію через Дію та смс

Українців у Дія та смс інформуватимуть про право на призначення субсидії

Міністр соціальної політики України, Оксана Жолнович, оголосила про намір удосконалити процес призначення житлових субсидій у країні. Згідно з новими планами, право на отримання субсидії для кожного громадянина буде визначатися автоматично, і у разі його наявності, індивідуально будуть повідомлені про це.

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Оксана Жолнович, пояснила, що планується спрощення та цифровізація соціальної допомоги, з початку зосередившись на субсидіях, оскільки ця форма підтримки є масовою, охоплюючи 2,2 мільйони домогосподарств.

Жолнович повідомила, що буде збільшено кількість реєстрів, з яких інформація передаватиметься до Пенсійного фонду. Це дозволить автоматично визначати право людини на субсидію навіть до її звернення для призначення такої допомоги. За допомогою цих реєстрів буде отримана інформація про склад сім'ї, доходи та майновий стан, на основі якої буде визначатися право на субсидію.

Особа матиме можливість самостійно вирішувати, чи потребує вона житлової субсидії і підтверджувати заявку. Пакет документів також буде формуватися автоматично.

Повідомлення про право на субсидію планується здійснювати за допомогою мобільного додатка "Дія", особистого кабінету на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду або через СМС-повідомлення.

У першому і другому випадку особа може подати заявку онлайн, а при інформуванні за допомогою СМС потрібно буде звернутися до ЦНАПу, сервісного центру ПФУ або до уповноважених місцевих органів влади для оформлення субсидії.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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