Українцям загрожують серйозні штрафи: за що українцям доведеться викласти 34 тисячі штрафу

В Україні водіїв можуть почати штрафувати за надмірний шум, який створюють транспортні засоби. Сума штрафу за перше порушення може скласти 17 тисяч гривень, а за повторне – вже 34 тисячі гривень.

Такий механізм передбачено у законопроєкті №9564, поданому до Верховної Ради. Ініціаторами документа виступили кілька народних депутатів, зокрема Давид Арахамія та Максим Бужанський з фракції "Слуга народу".

Проєкт закону вже внесено до порядку денного парламенту ще в лютому, тож його розгляд може відбутися найближчим часом.

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Згідно з положеннями документа, за порушення норм допустимого шуму пропонується запровадити фінансові санкції, а також тимчасово позбавляти права керувати автомобілем. Зокрема:

перше порушення – штраф 17 000 гривень;

повторне – штраф 34 000 гривень та позбавлення водійських прав терміном від 3 до 6 місяців.

Водночас, позбавлення водійських прав може бути не обов'язковим. Законопроєкт передбачає можливість обмежитися лише штрафом навіть у разі повторного порушення.

Навіщо хочуть ввести нові штрафи

У пояснювальній записці до проєкту закону вказується, що метою нововведення є боротьба з надмірним шумом, який спричиняють автомобілі з модифікованими системами вихлопу. Таке обладнання підвищує гучність двигуна, що заважає громадянам і викликає суспільне обурення.

Особливу увагу звертають на те, що в умовах воєнного стану гучні звуки автомобілів можуть бути сприйняті як загроза: вони нагадують шум дронів, безпілотників або ракети, що вводить в оману військових і працівників правоохоронних органів.

Раніше ми розповідали, коли водієві можна перетнути суцільну лінію розмітки і не отримати штраф.

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