Українцям загрожують штрафи до 34 тисяч: за що планують карати

В Україні існує законодавча ініціатива ввести штрафи для водіїв за використання транспортних засобів, які створюють надмірний рівень шуму. Пропонується, що за перше порушення штраф становитиме 17 000 гривень, а у випадку повторного порушення сума покарання буде збільшуватися до 34 000 гривень.

Законопроєкт №9564 був представлений на розгляд Верховної Ради й внесений до порядку денного у лютому. Таким чином, депутати можуть розглянути цей документ у будь-який час. Про це пише OBOZ.UA.

В додатку до вказаного законопроєкту висвітлено причини накладання штрафних санкцій. Вони пов’язані з тим, що окремі автомобілісти встановлюють на свої авто пристрої, які під час експлуатації створюють надмірний шум від двигуна. Що:

порушує "тишу та спокій громадян";

викликає невдоволення суспільства.

Ситуація ускладнюється в умовах воєнного стану, адже такий шум може бути сприйнятий як звуки ворожих дронів. Це може викликати помилкове враження про повітряну загрозу, відволікаючи увагу військових та правоохоронних органів.

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На скільки хочуть штрафувати українців

Відповідно до даного закону, особи, які не дотримуються вимог щодо рівня шуму, можуть зіткнутися зі штрафними санкціями та позбавленням прав керувати транспортними засобами. Зокрема:

у разі першого випадку порушення передбачено штраф у розмірі 17 000 гривень;

якщо порушення станеться вдруге, штраф збільшується до 34 000 гривень, а також передбачається тимчасове позбавлення права кермування на термін від 3 до 6 місяців.

Однак право на керування транспортним засобом можуть і не відібрати. Зокрема, в законопроєкті зазначено, що за повторне порушення можна буде відбутися тільки штрафом.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що українських водіїв чекають штрафи за не ввімкнене світло фар.

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