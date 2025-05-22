Українцям змінять умови виїзду за кордон: що важливо знати

В Україні впроваджено оновлені правила щодо порядку перетину кордону пасажирськими автобусами. Нововведення регулюють, у якому порядку транспорт прибуває до пунктів пропуску, а також передбачають обов’язкове використання системи "єЧерга".

Тепер перевізники зобов’язані сумлінно бронювати часові інтервали – у разі порушень вони ризикують втратити доступ до електронної черги на наступний місяць. Це рішення покликане скоротити черги та оптимізувати пропуск транспорту. Ці зміни прописані в проєкті наказу Міністерства розвитку громад і територій України.

Документ стосується офіційного регламентування використання системи "єЧерга" для перевізників, що здійснюють міжнародні пасажирські перевезення.

Оновлені правила передбачають чітко структуровану процедуру бронювання слотів, встановлюють вимоги до облаштування зон очікування, а також вводять санкції за недобросовісне використання системи. Зокрема, компанії, які регулярно резервують місця в електронній черзі, але не виконують рейс, втратять можливість користуватись сервісом у наступному місяці. Таке рішення має усунути проблему так званих "мертвих слотів", що гальмують процес перетину кордону.

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Оновлені правила також включають координацію з прикордонною службою та технічними адміністраторами, що має забезпечити прозорість і контрольованість усього процесу. Завдяки чіткому обліку транспорту та підвищеній відповідальності перевізників, очікується підвищення ефективності роботи пунктів пропуску.

Поштовхом до впровадження таких змін стало значне зростання автотрафіку, спричинене повномасштабною війною, а також закриттям повітряного та морського сполучення. У результаті на кордоні утворювались багатокілометрові затори — подекуди черги досягали 10–12 км, включаючи автобуси з пасажирами, які годинами чекали на перетин.

Передбачається, що введення впорядкованої системи дозволить зменшити черги, підвищити якість обслуговування пасажирів та мінімізувати ризики зловживань і корупційних схем. Наразі документ оприлюднений як проєкт наказу й очікує затвердження після завершення громадського обговорення.

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