Українцям нагадали основні умови мобілізації у 2023 році

В Україні триває загальна мобілізація, яка стосується військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Станом на зараз вона оголошена до 19 лютого 2023 року, але її ймовірно продовжать.

Військове командування неодноразового наголошувало, що призов надалі буде плановим, виходячи з потреб Збройних сил України. UAportal нагадує основні умови мобілізації.

Згідно із заявами командування Сухопутних військ ЗСУ, зараз призивають громадян, які мають військовий досвід. Також можуть мобілізувати чоловіків без досвіду проходження служби. Тоді їх відправляють на щонайменше 30-денне навчання.

Найбільшою нині є потреба у фахівцях загальновійськових спеціальностей (стрільцях, танкістах), але також потрібні зв'язківці, шифрувальники.

Ймовірно, що у 2023 році вручення повісток перестане бути настільки масованим, як це було упродовж 2022 року. Це пов'язано з тим, що військові матимуть потрібну інформацію про чоловіків та зможуть оперувати нею.

Водночас деякі категорії громадян не підлягають мобілізації, зокрема:

через наявність броні від підприємства/організації;

через наявність висновку медкомісії про непридатність за станом здоров'я;

громадяни, які займаються постійним доглядом за особами, які потребують турботи;

студенти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які працевлаштовані за основним місцем роботи не менше 0,75 ставки;

народні депутати, депутати Верховної ради АР Крим;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС;

батьки трьох та більше дітей віком до 18 років;

одинокі матері чи батьки, які виховують дітей віком до 18 років;

опікуни, усиновлювачі, прийомні батьки неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, раніше начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач повідомляв, кого з безробітних українців призвуть на військову службу першими.

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