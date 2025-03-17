Українцям пояснили, як підтвердити трудовий стаж, що був набутий до 2004 року

Для підтвердження трудового стажу, набутого українцями до 2004 року, необхідно використовувати трудову книжку. Вона є головним документом, що засвідчує наявність такого стажу.

Якщо трудова книжка відсутня, підтвердити трудовий стаж можна за допомогою інших документів та відомостей. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на ПФУ.

Йдеться про інформацію, що міститься в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також про:

довідки;

виписки із наказів;

особові рахунки та відомості на видачу заробітної плати;

посвідчення;

характеристики;

письмові трудові договори;

угоди з відмітками про їх виконання;

інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

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У випадку відсутності документів, що підтверджують трудовий стаж, та неможливості їх отримання через воєнні дії, стихійні лиха, аварії, катастрофи чи інші надзвичайні ситуації, стаж роботи для пенсії визначається на основі свідчень не менше двох осіб. Ці свідки повинні бути знайомі з заявником через спільну працю на одному підприємстві або в одній організації.

Якщо документи відсутні з інших причин, трудовий стаж визначається на основі свідчень не менше двох осіб, які знайомі з заявником через спільну працю та мають документи, що підтверджують їхній трудовий стаж за період, щодо якого вони підтверджують роботу заявника.

Варто зауважити, що обов'язково необхідно надати архівну довідку про відсутність даних щодо роботи заявника.

Що робити, якщо людина працювала на ТОТ

Разом з тим, якщо в трудовій книжці є записи про періоди роботи до 01.01.2004, що містять виправлення, або інформація про роботу на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, стаж роботи має бути підтверджений Комісією з питань підтвердження трудового стажу.

Для підтвердження періодів роботи на підприємствах, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, територіальний орган ПФУ проводить запрошення та опитування свідків. Результати опитування фіксуються у вигляді Акту опитування свідка.

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