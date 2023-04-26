Українцям пояснили, як самостійно збільшити пенсію

Українці можуть збільшити розмір пенсії до 50%. Йдеться про громадян, які офіційно працевлаштовані та здобувають страховий стаж.

Для цього потрібно за власним бажанням збільшити пенсійний вік. Зокрема, замість 60 років вийти на пенсію у 65 років та 7 місяців, пише OBOZREVATEL.

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Згідно із законодавством, якщо особа самостійно ухвалює рішення вийти на пенсію пізніше, пенсійні виплати збільшуються, зокрема:

якщо відстрочити пенсію на період до п'яти років – за кожний місяць без пенсії, розмір виплати збільшать на 0,5%;

якщо відстрочити пенсію на період від п'яти років – за кожний місяць без пенсії, розмір виплати збільшать на 0,75%.

Таким чином у випадку виходу на пенсію на 5 років та 7 місяців пізніше, можна отримати надбавку у розмірі близько 50%.

Нагадаємо, раніше Уряд ухвалив рішення щодо виплати українцям пенсій навіть за відсутності стажу. Це торкнеться деяких категорій пенсіонерів.

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