Українцям пояснили, хто може достроково вийти на пенсію та що для цього потрібно

В Україні деякі громадяни можуть достроково вийти на пенсію. Йдеться про оформлення пенсійних виплат до настання необхідного віку.

За даними Пенсійного фонду, достроково вийти на пенсію можна за умови роботи на шкідливих виробництвах. Про це повідомляє "На пенсії".

Втім, існують також інші категорії громадян, які можуть достроково оформити пенсію. Зокрема, йдеться про:

учасників бойових дій;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

членів сім'ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України;

багатодітні матері та матері дітей з інвалідністю з дитинства, тяжкохворих дітей;

учасники ліквідації та постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

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Окрім них передчасну пенсію можуть оформити громадяни, звільнені з роботи у зв'язку зі скороченням штату або за станом здоров'я. Втім, це можливо за умови, якщо до досягнення пенсійного віку залишається не більше, аніж 1,5 року.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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