Українцям пояснили, чи законно вручати повістку на вулиці

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець пояснив українцям, чи законно видавати повістки на вулиці. За його словами, місце вручення повісток ніяк не регламентовано законодавством.

З огляду на це, вручення повістки на вулиці не є порушенням законів. Про це Лубінець написав у Telegram.

"Видача повісток під час воєнного стану повинна відбуватися відповідно до законодавства України, з дотриманням прав і свобод громадян, забезпечуючи їх захист від незаконного втручання в особисте життя та недоторканність", – наголосив омбудсмен.

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Водночас уповноважений з прав людини вказав, що вручати повістку мають право:

органи місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти;

управителі багатоквартирних будинків;

посадові особи районного чи міського центру комплектування.

Під час цього громадяни мають право дізнатися, хто саме видає повістку, та перевірити посвідчення посадової особи. Також людей закликають не соромитись перевіряти правильність заповнення документів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, за яких умов військовозобов'язаний може відмовитись від вручення повістки.

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