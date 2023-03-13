Украинцам объяснили, законно ли вручать повестку на улице

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил украинцам, законно ли выдавать повестки на улице. По его словам, место вручения повесток никак не регламентировано законодательством.

Учитывая это, вручение повестки на улице не является нарушением законов. Об этом Лубинец написал в Telegram.

"Выдача повесток во время военного положения должна производиться в соответствии с законодательством Украины, с соблюдением прав и свобод граждан, обеспечивая их защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь и неприкосновенность", – подчеркнул омбудсмен.

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В то же время уполномоченный по правам человека указал, что вручать повестку имеют право:

органы местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений;

управляющие многоквартирных домов;

должностные лица районного или городского центра комплектования.

В ходе этого граждане имеют право узнать, кто именно выдает повестку, и проверить удостоверение должностного лица. Также люди призывают не стесняться проверять правильность заполнения документов.

Напомним, ранее стало известно, при каких условиях военнообязанный может отказаться от вручения повестки.

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