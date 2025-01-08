Українцям розповіли, які доходи не враховуються при призначенні субсидії

Домогосподарство, члени якого мають недостатній сукупний дохід для самостійної оплати комунальних послуг, може претендувати на субсидію. При цьому враховуються далеко не всі види грошових надходжень.

Деталі, пов’язані з неврахуванням окремих видів доходів, стосуються чітко визначених фінансових надходжень. Про це пише UAportal, посилаючись на ПФУ.

Які "доходи" не враховуються:

Національний кешбек;

дохід від депозитів;

бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби;

зимова єПідтримка;

грошова допомога, що надається малозабезпеченим;

кошти отримані від благодійників;

виплата замість "пакунка малюка";

допомога на поховання тощо.

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"При цьому до середньомісячного сукупного доходу не включається державна соціальна допомога, для призначення якої обчислюється сукупний дохід. Розмір житлової субсидії на оплату ЖКП, придбання твердого палива та скрапленого газу не враховується до середньомісячного доходу", – зазначається у повідомленні ПФУ.

Крім того, не враховуються аліменти, які були сплачені або отримані, за умови наявності відповідних документальних підтверджень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому підвищать субсидію з 1 січня та як подати заявку на її отримання.

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