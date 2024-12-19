Українцям з газовими плитами рекомендують встановити важливий прилад: що це дасть

Українським споживачам газу (як трубопровідного, так і балонного) радять встановити газовий сигналізатор –пристрій, що здійснює постійний моніторинг якості повітря. Це особливо важливо для тих, у кого вдома чи в квартирах є газові плити. Вартість такого приладу варіюється від 1 180 до 3 999 грн.

Про це пише UAportal з посиланням на Газопостачальну компанію "Нафтогаз України". Там уточнили, що газовий сигналізатор здатний виявляти витік небезпечних речовин, зокрема:

метану, який може спричинити вибух;

пропану та бутану, що використовуються в побутових газових плитах;

окису вуглецю (чадного газу), що утворюється при неповному згорянні палива.

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Крім того, цей пристрій здатний вимірювати концентрацію небезпечних речовин у повітрі, автоматично відключати подачу газу та виявляти витік.

За даними "Нафтогазу", вартість такого приладу варіюється від 1 180 до 3 999 грн. "Кожен споживач може обрати газовий сигналізатор, виходячи з власного бюджету та потреб. За необхідності, пристрій можна підключити до охоронної сигналізації для оперативного реагування на аварійну ситуацію", – повідомили в компанії.

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