З 1 січня 2025 року в Україні очікується підвищення тарифу на доставку газу: що варто знати

З 1 січня 2025 року тариф на доставку газу може зрости для деяких споживачів. Однак для частини громадян він стане дешевшим.

Зміни в тарифах на доставку газу будуть внесені на початку року. Вартість цієї послуги для кожного споживача буде визначатися індивідуально.

Зверніть увагу! Тариф на доставку газу стягується навіть у випадку, якщо громадяни не використовують паливо.

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Розрахунок цього тарифу базується на даних за газовий рік. Щоб визначити його суму, слід виконати такі дії:

Помножити кількість кубічних метрів, спожитих за газовий рік, на поточний тариф за доставку одного куба; Отримане значення поділити на 12 (місяців).

Отриманий результат і буде тарифом, що діятиме протягом наступного року. Тому, якщо споживачі використовують менше газу, вартість доставки для них буде нижчою.

Нагадаємо, що "Газовий рік" триває з жовтня по вересень.

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