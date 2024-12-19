С 1 января 2025 года в Украине ожидается повышение тарифа на доставку газа: что стоит знать

С 1 января 2025 г. тариф на доставку газа может возрасти для некоторых потребителей. Однако для части граждан он станет дешевле.

Изменения тарифов на доставку газа будут внесены в начале года. Стоимость данной услуги для каждого потребителя будет определяться индивидуально.

Обратите внимание! Тариф на доставку газа взимается даже в том случае, если граждане не используют топливо.

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Расчет этого тарифа основан на данных за газовый год. Чтобы определить его сумму, следует выполнить следующие действия:

умножить количество кубических метров, потребленных за газовый год, на текущий тариф за доставку одного куба; Полученное значение разделить на 12 (месяцев).

Полученный результат и будет являться тарифом, который будет действовать в течение следующего года. Поэтому если потребители используют меньше газа, стоимость доставки для них будет ниже.

Напомним, что "Газовый год" проходит с октября по сентябрь.

Ранее мы говорили, что в Украине подорожали коммунальные услуги.

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