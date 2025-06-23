Українцям з липня почнуть виплачувати по 4500 грн: хто зможе отримати

Уряд оголосив про запуск нової ініціативи для громадян України. Уже в липні окремі категорії населення зможуть розраховувати на суттєву фінансову підтримку від держави.

Так, починаючи з 1 липня 2025 року в Україні впроваджують пілотну програму грошової допомоги для соціально незахищених груп. Ініціатива передбачає базову соціальну виплату, яка замінить кілька існуючих видів допомоги. Про це пише "24 Каналу" з посиланням на постанову Кабміну №371.

У липні розпочнеться впровадження програми для наступних груп населення:

малозабезпечені сім’ї;

багатодітні родини;

самотні батьки;

діти, чиї батьки не сплачують аліменти або перебувають у невідомому місці.

Крім того, починаючи з 1 жовтня, до участі в програмі приєднаються й інші категорії вразливого населення.

Читайте також: Не всі українці отримають пенсію в 65 років: кому держава виплачуватиме альтернативну допомогу

Як отримати фінансову підтримку від держави

Подати заявку на базову соціальну підтримку можливо одним із двох шляхів:

особисто, звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України;

онлайн – через мобільний застосунок "Дія".

Зазначимо, що допомога надається на шестимісячний період з можливістю продовження. Кошти надходитимуть на банківський рахунок того члена родини, який оформив звернення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з липня соціальні виплати буде виплачувати Пенсійний фонд.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!