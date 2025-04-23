Українцям знову виплачуватимуть понад 10 тис. грн допомоги: хто зможе отримати гроші

Громадяни України, які постраждали від війни, знову мають можливість отримати грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців (NRC). Сума виплат становить 10,8 тисячі гривень, однак вона призначена виключно для тих, хто раніше цього року вже подавав заявку та входить до числа найбільш вразливих верств населення.

У Норвезькій раді у справах біженців (NRC) пояснили, що відновлення виплат є продовженням програми, яку раніше призупинили на початку року. Наразі організація має можливість виконати зобов’язання перед тими, хто подав заявки в період з 20 до 29 січня 2025 року. Водночас зазначається, що розмір доступного фінансування для поточного етапу буде значно меншим, ніж очікувалося, адже донори не спроможні підтримати стільки людей, скільки планувалося спершу.

"Допомога буде зосереджена на найбільш вразливих домогосподарствах, які проживають на прифронтових територіях. Грошові перекази будуть здійснюватися протягом найближчих тижнів. Після завершення переказів NRC видалить усі персональні дані учасників, які не були відібрані", – розповіли в організації.

Повторно подавати заявки не потрібно – відбір проводитимуть серед тих, хто вже надіслав їх у період з 20 по 29 січня. Актуальний статус можна перевірити через функцію самоперевірки на платформі NeedAid, використовуючи код заявки, який надходив у SMS ще в січні. Водночас, навіть якщо цей код загубився, перекази все одно отримають ті, кого було обрано.

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"Ми розуміємо, що це рішення може викликати занепокоєння. Однак мета NRC – забезпечити справедливий і прозорий процес для тих, хто найбільше потребує допомоги", – пояснили у Норвезькій раді.

На кого розрахована допомога

Програма спрямована на надання допомоги людям, які перебувають у районах активних бойових дій або були змушені залишити свої домівки. Перевага надається сім’ям, що зазнали втрат внаслідок війни. Основними чинниками розгляду заявки є такі критерії:

місцеперебування – проживання в регіонах, близьких до лінії фронту;

– проживання в регіонах, близьких до лінії фронту; статус переміщення – внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримують перевагу;

– внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримують перевагу; склад сім’ї та наслідки війни – домогосподарства, що мають значні збитки через війну, матимуть більший шанс на виплату.

Цьогорічна програма має важливу умову – учасники повинні знаходитися на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, визначених станом на 1991 рік.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українців може отримати допомогу від Великої Британії.

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