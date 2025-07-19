Українців почали штрафувати за горіхи: де їхній збір заборонений

Влітку та восени українці часто відправляються до лісу по гриби, ягоди та горіхи. Однак не на всіх територіях дозволяється такий збір. Потрапивши в лісову зону, де це заборонено, можна отримати адміністративне покарання.

Відповідно до статті 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за незаконний збір дикорослих плодів передбачена відповідальність. Про це пише сайт "Главред".

У 2025 році українське законодавство забороняє незаконний збір плодів, грибів, ягід чи горіхів у лісах, де це не дозволено або вимагає спеціального дозволу – лісового квитка. Порушення цих вимог тягне за собою штраф.

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Штрафи за порушення наступні:

для звичайних громадян – від 17 до 51 гривні (1–3 неоподатковуваних мінімуми);

для посадових осіб – від 51 до 119 гривень (3–7 неоподатковуваних мінімумів).

Зазначимо, що у 2025 році базовий неоподатковуваний мінімум складає 17 гривень.

Крім порушення території, штраф може бути накладений також за невиконання термінів збору, наприклад, початок сезону до дозволеного часу.

Тому збір природних дарів у лісах слід здійснювати відповідно до встановлених правил, інакше це може призвести до штрафу в кілька десятків гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки доведеться сплатити за незаконний збір грибів у 2025.

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