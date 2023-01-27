Українців у Німеччині можуть оштрафувати на 5000 євро: що варто знати

Українських біженців, які знайшли притулок від війни у Німеччині, попереджають про великі штрафи. Зокрема, стягнення може сягати 5000 євро.

Йдеться про покарання за нелегальну роботу. Навіть якщо особа не знала, що працює нелегально, на неї все одно чекає штраф, повідомили на сторінці німецько-української асоціації "Українці в Німеччині/Ukrainian Future".

"Якщо ви не знали, що працюєте нелегально, ви все одно понесете покарання. Що саме на вас чекає, залежить від того, як буде оцінена ваша вина – як адміністративне правопорушення чи як злочин", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що покарають за нелегальне працевлаштування, якщо людина не зареєструє свій бізнес, не внесе свою фірму до ремісничого реєстру, не надасть потрібні документи або надасть їх надто пізно.

"Наприклад, якщо ви "працевлаштували" найманих працівників і не сплачували за них внески до фонду соціального страхування або якщо у вас працювали іноземці без відповідного дозволу/потрібних документів, або їхні умови праці були гіршими, ніж у їхніх колег з Німеччини", – додали в асоціації.

Водночас за нелегальне працевлаштування людей можна навіть отримати до 5 років позбавлення волі.

Ще однією причиною для штрафу може стати ухилення від податків, якщо буде доведено, що особа працювала нелегально. А за роботу без відповідного дозволу доведеться сплатити до 5 тисяч євро.

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